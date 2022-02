La Croce Verde piange la scomparsa di Gianluca, deceduto al volante dell'ambulanza

"Oggi la nostra cooperativa piange la scomparsa di un figlio, a fatica troviamo le parole giuste per questa terribile tragedia e ancora più a fatica riusciamo a credere che sia successo per davvero. Luca sei venuto a mancare proprio mentre compivi il tuo dovere con quella divisa che indossavi da oltre 30 anni e che ora ti accompagnerà lassù in cielo". La Croce Verde di Novafeltria ricorda così Gianluca Strada, l'autista di ambulanza che lavorava per la cooperativa e deceduto venerdì pomeriggio in seguito a un drammatico incidente a Talamello mentre, col mezzo di soccorso, stava trasportando un ferito in pronto soccorso. Il 48enne, residente a Novafeltria, era molto conosciuto in Valmarecchia proprio per il suo lavoro. Consigliere del Co.E.S.(Associazione degli autisti di ambulanza) era un punto di riferimento per tutti i colleghi del territorio che, a loro volta, l'hanno voluto ricordare su Facebook. Decine i messaggi di condoglianze che hanno riempito il social e tanti gli amici e i compagni di lavoro che venerdì pomeriggio, appena si è diffusa la notizia dell'incidente mortale, sono corsi sul luogo del sinistro.

Un incidente che, dai primi riscontri, è stato innescato da un malore di Strada mentre guidava l'ambulanza per portare verso il pronto soccorso il ferito di un incidente avvenuto poco prima a Talamello dove un 55enne aveva perso il controllo della propria auto ribaltandosi e rimanendo leggermente ferito. L'autista dell'ambulanza, originario di Ca’ Fusino, era arrivato sul posto con l'infermiera e dopo aver stabilizzato l'automobilista sono ripartiti alla volta dell'ospedale ma mentre percorrevano via degli Archi a Talamello Strada si è sentito male perdendo il controllo del mezzo di soccorso per poi uscire di strada e andare a schiantarsi contro un albero.

A dare l'allarme era stata l'infermiera che viaggiava con lui e che stava assistendo il paziente soccorso poco prima la quale si era resa immediatamente conto delle condizioni critiche del suo collega andato in arresto cardiaco. Sul posto erano accorsi altri mezzi del 118 e, da Bologna, era stata fatta alzare in volo l'eliambulanza che ha raggiunto il luogo del sinistro. I sanitari avevano cercato disperatamente di far ripartire il cuore di Strada ma, alla fine, si erano dovuti arrendere e il medico non aveva potuto far altro che dichiararne il decesso. La collega dell'autista e il ferito dell'incidente erano stati trasportati in ospedale per le cure del caso ma non avevano riportato gravi lesioni e non sarebbero in pericolo di vita. In via degli Archi, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, erano intervenuti i carabinieri di Novafeltria che avevano provveduto a chiudere la strada in entrambi i sensi.