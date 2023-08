Incidente mortale sulla Consolare, a perdere la vita un centauro

Drammatico incidente nella tarda serata di lunedì sulla Consolare per San Marino nel quale ha perso la vita un motociclista 34enne riminese, Samuele Parma. La tragedia si è consumata intorno alle 22, nei pressi di Fornace Marchesini all'altezza del ristorante "Il Coniglio". Dai primi riscontri pare che la vittima stesse procedendo a velocità molto sostenuta in direzione monte. Arrivato nel punto in cui la Consolare si restringe per attraversare il gruppo di case, per cause ancora in corso di accertamento, il 34enne avrebbe perso il controllo della due ruote di grossa cilindrata. Una paurosa carambola col centauro che, disarcionato dalla moto, è volato sulla carreggiata opposta. Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118 ma, nonostante i disperati tentativi dei sanitari, il motociclista è deceduto sul colpo e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sulla Consolare, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta la polizia Stradale.