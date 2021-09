Scontro sulla Santarcangiolese, scooterista finisce dentro al fosso dopo l'impatto

Grave incidente sulla Santarcangiolese, all'altezza del distributore di benzina delle Repsol, nella mattinata di giovedì con uno scooterista 54enne rimasto seriamente ferito. Lo scontro è avvenuto intorno alle 11.45 quando, secondo una prima ricostruzione, uno scooterone stava procedendo in direzione mare a velocità sostenuta quando si è trovato davanti una station wagon che proveniva dal senso opposto e stava girando a sinistra per immettersi in una strada laterale. L'impatto è stato inevitabile con lo scooterista che, dopo aver centrato il muso del veicolo, è stato sbalzato a terra per terminare la carambola nel fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e i primi soccorritori, a causa della gravità delle ferite riportate dall'uomo, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. Lo scooterista, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Sul posto, per effettuare i rilievi di rito e ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale.