Camion si ribalta sulla Marecchiese, strada chiusa al traffico

Un incidente stradale, verificatosi nel tardo pomeriggio di lunedì, ha reso necessaria la chiusura della Sp258 "Marecchiese" nel tratto di Villa Verucchio. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, un autoarticolato che perso il controllo col rimorchio che si è ribaltato sulla carreggiata abbattendo la recinzione di un ristorante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che vista la situazione, hanno provveduto a chiudere la strada in entrambe le direzioni deviando il traffico sulla viabilità ordinaria. Il conducente del mezzo pesante non avrebbe riportato lesioni. Vista l'ora di punta, pesanti code si sono formate sulla "Marecchiese" sia in direzione di Rimini che in quella di Novafeltria.