Carambola sulle strade, furgone perde il controllo e si schianta contro un albero

Paurosa carambola, nel pomeriggio di venerdì, con un automobilista rimasto gravemente ferito e trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in viale Veneto a Riccione quando, secondo una prima ricostruzione uno straniero, del quale non sono state fornite le generalità, si trovava al volante di un furgone Peugeot e procedeva in direzione mare. Dai primi riscontri pare che l'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, sia andato ad urtare con la ruota anteriore destra il cordolo del marciapiede perdendo così il controllo del mezzo la cui cabina è andata a schiantarsi contro un albero che costeggia la carreggiata.

Il guidatore è rimasto tra le lamiere della cabina e, per estrarlo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari del 118 arrivati sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi ed è stata fatta intervenire l'eliambulanza da Ravenna. Stabilizzato, l'uomo è stato quindi trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate. In viale Veneto, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale e per permettere i soccorsi e i rilievi è stato necessario chiudere temporaneamente la strada in entrambe le direzioni.