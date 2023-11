Schianto sulla Marecchiese, utilitaria travolta da un mezzo pesante

E' di un 59enne di nazionalità bulgara, residente in Valmarecchia, trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena in eliambulanza il bilancio dell'incidente avvenuto nella prima mattinata di lunedì nel territorio del comune di Novafeltria. Il sinistro si è verificato intorno alle 7 a Ponte Santa Maria Maddalena tra una Fiat Punto, sul quale viaggiava il ferito, e un mezzo pesante. Dai primi riscontri pare che la vettura viaggiasse su via Uffogliano e stesse per immettersi sulla Marecchiese quando, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto lo scontro con il camion che procedeva in direzione di Rimini. Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno allertato l'elimedica da Ravenna. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato nel nosocomio cesenate mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto praticamente illeso. All'incrocio, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia della polizia Stradale di Novafeltria. Vista l'ora di punta, il traffico è stato fortemente rallentato e solo verso le 10.30 la situazione è tornata alla normalità.