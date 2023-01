Colpo di sonno innesca un tremendo frontale sulla Ss16, tre persone ferite

E' di due veicoli completamente distrutti e tre persone finite in ospedale il bilancio del pauroso incidente avvenuto all'alba di domenica sulla Ss16 tra Cattolica e Misano. Dai primi riscontri pare che all'origine dello schianto possa esserci un colpo di sonno da parte di un 30enne, dipendente di una pasticceria cattolichina, che col furgoncino aziendale stava percorrendo l'Adriatica in direzione di Riccione. Intorno alle 6.15, poco dopo lo svincolo per l'autostrada, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta mentre stava sopraggiungendo una coppia di anziani a bordo di na Golf. L'impatto tra i due mezzi è stato tremendo ed entrambi sono carambolati per diverse decine di metri prima di fermarsi in pezzi ai lati della carreggiata. E' scattato l'allarme e sulla Ss16 sono accorse le ambulanze del 118, coi sanitari che si sono occupati dei feriti, e le pattuglie della polizia Stradale. Nonostante lo schianto sia il 30enne che la coppia a bordo della vettura, lui un 70enne e lei una 60enne, non hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati con codici di media gravità al pronto soccorso del "Ceccarini" di Riccione. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polstrada per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.