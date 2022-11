Frontale sulla Ss16, un ferito trasportato al "Bufalini" di Cesena

E' stato trasportato al "Bufalini" di Cesena, dove non sarebbe in pericolo di vita, un 21enne rimasto coinvolto in uno scontro frontale tra auto sulla Ss16 Adriatica nel pomeriggio di martedì. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 all'altezza della rotatoria con la via Tolemaide quando, per cause ancora in corso da parte della polizia Stradale, il giovane al volante di una Polo stava procedendo in direzione di Ravenna quando avrebbe invaso la corsia opposta mentre stava arrivando un mezzo pesante. L'utilitaria ha centrato in pieno la parte anteriore sinistra del tir per poi rimbalzare colpendo una Citroen C3 e terminare la sua carambola. Il guidatore è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo e affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasportato nel nosocomio cesenate mentre gli altri due automobilisti coinvolti sono rimasti pressochè illesi.