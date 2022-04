L'asfalto viscido gioca un brutto scherzo, scooterista carambola contro recinzione

L'asfalto viscido ha giocato un brutto scherzo a uno scooterista 61enne che, nella mattinata di giovedì, è carambolato sull'asfalto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 sulla Consolare per San Marino quando, secondo i primi rilievi, l'uomo a bordo di uno Yamaha T-Max stava procedendo in direzione della Repubblica del Titano. Per cause ancora in corso di accertamento, arrivato all'incrocio con via Pasolini nel territorio del Comune di Coriano, ha perso il controllo del due ruote rovinando a terra e scarrocciando per diversi metri e terminare la corsa contro una cancellata. E' scattato l'allarme e, oltre all'ambulanza del 118, è stato fatto intervenire l'elimedica da Ravenna che però non sarebbe riuscita ad atterrare a causa delle avverse condizioni meteo. Il 61enne è stato quindi stabilizzato sul posto per poi essere trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Rimini. All'incrocio, per accertare con esattezza le cause dell'incidente e la sua dinamica, è intervenuta una pattuglia della Municipale di Coriano.