Auto piomba a tutta velocità su un incidente e innesca una paurosa carambola

Paurosa carambola nella mattinata di lunedì in via Casalecchio a Rimini dove, ad avere la peggio, è stato no scooterista 52enne trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. L'incidente è avvenuto verso le 9, a ridosso della recinzione dell'aeroporto, dove un anziano in sella a una Vespa si era fermato allo stop ma ha perso l'equilibrio nell'appoggiare il piede a terra ed è rovinato nel fossato. Ad assistere alla scena il guidatore di un furgoncino, che stava trasportando della frutta, che ha accostato al lato della carreggiata per soccorrere lo scooterista. In quel momento, sul luogo dell'incidente, è piombata a tutta velocità una Chevrolet che ha centrato in pieno il furgoncino facendolo roteare su se stesso e mandandolo nel fosso per poi colpire un secondo scooterista 52enne che stava arrivando in sella a uno Yamaha X-Max facendo carambolare anche lui nel fossato. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Il 52enne, una volta stabilizzato, è stato trasportato nel nosocomio cesenate dove non sarebbe in pericolo di vita. Per permettere i soccorsi, ed accertare con esattezza la dinamica dell'incidente, in via Casalecchio è intervenuta la polizia Municipale che ha provveduto a chiudere la strada in entrambi i sensi.