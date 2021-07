Tremendo schianto durante i festeggiamenti: due centauri coinvolti, uno ferito gravemente

Paurosa carambola, nella notte tra domenica e lunedì, con due centauri rimasti seriamente feriti. Il sinistro si è verificato intorno all'1 quando, per cause ancora in corso di accertamento, una moto di grossa cilindrata con due persone in sella stava procedendo in direzione mare. Non è al momento ancora chiaro come il guidatore, un 40enne di Santarcangelo, abbia perso il controllo che ha innescato l'incidente andando a farlo schiantare contro un veicolo in sosta al lato della carreggiata. Sia l'uomo che la ragazza che viaggiava sul sellino posteriore, una 29enne, sono stati sbalzati sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto medicalizzata col personale di Romagna Soccorso che ha provveduto a stabilizzare i feriti per poi trasportarli al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini. Ad avere la peggio è stato il 40enne, ricoverato in prognosi riservata nel nosocomio riminese, mentre la 29enne ha riportato ferite di media gravità. In via Valturio, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale che ha provveduto a chiudere temporaneamente la strada.