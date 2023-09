Intrappolato nell'abitacolo dell'Ape Car dopo il tamponamento

Grave incidente nella mattinata di martedì con un ferito che è stato trasportato in serie condizioni al "Bufalini" di Cesena in eliambulanza. Il sinistro si è verificato poco dopo le 10 in via Tolemaide, nei pressi della rotatoria di via Apollonia. Secondo le prime ricostruzioni un anziano, del quale non sono state fornite le generalità, si trovava al volante di un'Ape Car che stava procedendo in direzione mare quando è stato tamponato violentemente da un furgone Fiat Talento. Nell'impatto il triciclo è cappottato e il suo occupante è rimasto intrappolato tra le lamiere dell'abitacolo. Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118 e i vigili del fuoco con questi ultimi che hanno provveduto a liberare il ferito per poi affidarlo ai sanitari. Viste le condizioni dell'anziano è stata allertata anche l'elimedica da Ravenna. L'uomo, una volta stabilizzato, è stato quindi trasportato nel nosocomio cesenate con il codice di massima gravità. In via Tolemaide, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale.