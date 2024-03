Investito sulle strisce pedonali, trasportato in eliambulanza al "Bufalini"

E' stato trasportato d'urgenza in eliambulanza al Trauma Center del "Bufalini" di Cesena l'anziano che, nella mattinata di mercoledì, è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato intorno alle 11.15 in via Venezia a Morciano di Romagna, davanti alla Clinica Merli. Dai primi riscontri il ferito, un 75enne, si trovava sulle strisce pedonali quando è stato centrato in pieno da una Fiat Sedici che lo ha scaraventato sull'asfalto. L'uomo ha sbattuto violentemente la testa a terra ed è rimasto semincosciente. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 e i primi soccorritori, vista la situazione, hanno allertato l'eliambulanza da Ravenna. Il 75enne, dopo essere stato stabilizzato, è stato caricato sull'elicottero atterrato nel centro sportivo che lo ha poi portato nel nosocomio cesenate col codice di massima gravità. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica ed effettuare i rilievi di rito, è intervenuta una pattuglia della Locale dell'Unione Valconca.

