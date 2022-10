Ruba un'auto e si schianta a folle velocità, il ladro muore nell'impatto

Ha perso la vita mentre fuggiva a tutta velocità sull'auto appena rubata il malvivente che, nella notte tra venerdì e sabato, è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale nell'entroterra riccionese. La vittima, un marocchino 34enne residente a Savona, era riuscito ad impossessarsi di un Volksagen Touran di proprietà di un imprenditore edile di Taverna di Montecolombo poco dopo l'1. Al volante dell'auto, il ladro è scappato a tutta velocità sulla Sp18 in direzione di Montecolombo ma dopo circa una mezz'ora arrivato nella frazione di Santa Maria del Piano per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della Volksvagen andando a schiantarsi fuori strada. Nella violenza dell'impatto il 34enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo rimanendo esanime sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 ma per il malvivente non c'era già più nulla da fare e il medico ha solamente potuto constatarne il decesso e dare l'allarme alla polizia Stradale di Riccione. Gli agenti hanno provveduto a ricostruire la dinamica accertando che l'auto, dotata di antifurto satellitare che ha registrato tutti i dati della guida, al momento dell'impatto viaggiava ai 148 chilometri all'ora.