Muore dopo due giorni di agonia in seguito all'incidente stradale

Non ce l'ha fatta Vittorio Della Rosa, il 76enne riccionese titolare di un’agenzia immobiliare, spirato venerdì al "Bufalini" di Cesena dove era ricoverato in seguito a un incidente stradale avvenuto il 2 novembre a Rimini. L'imprenditore, molto noto nella Perla Verde dove aveva anche gestito un albergo, nella tarda mattinata di mercoledì scorso si trovava in sella al suo scooter su viale regina Margherita mentre procedeva verso Riccione. All'altezza di via Pontinia, secondo quanto emerso, lo scontro con una Smart che ha scaraventato l'anziano sull'asfalto. I primi soccorritori, resisi conto della gravità del ferito, dopo averlo stabilizzato lo avevano trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate dove è deceduto due giorni dopo. Per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro era intervenuta una pattuglia della polizia Municipale.