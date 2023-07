Prima la sbandata, poi il frontale: due feriti, di cui uno grave soccorso con l'elicottero

Grave incidente stradale nel pomeriggio di domenica, a Bellaria. Intorno alle 14,30 due auto sono entrate in collisione, in via Ennio. Il bilancio è di due feriti, di cui grave un uomo, portato con l'elicottero del 118 all'ospedale Bufalini di Cesena.

L'impatto ha riguardato una Volkwagen Golf condotta da un bellariese di 55 anni e un'Alfa Romeo 146, condotta da una donna di 75 anni, anche lei di Bellaria. L'incidente è avvenuto per una sbandata nella corsia opposta da parte dell'uomo, forse per effetto di un malore. L'esatta dinamica è comunque al vaglio della Polizia Locale, giunta sul posto per i rilievi.

La 75enne è stata quindi portata con un codice di media gravità all'ospedale di Rimini, mentre per soccorrere il 55enne si è reso necessario l'intervento dell'elicottero del 118, che ha portato il ferito con un codice di massima gravità al nosocomio cesenate.