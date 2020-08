Olio sulla rotatoria, due scooteristi si stendono sull'asfalto

Tardo pomeriggio di passione, quello di lunedì per gli scooteristi impegnati ad affrontare la rotatoria "Valentini" sulla Ss16 dove, qualche, veicolo, ha avuto una perdita consistente di olio. Le chiazze viscide, infatti, hanno provocato la caduta di 2 centauri rovinati in rapida successione sull'asflato dopo essere transitati sulle macchie viscide. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, coi sanitari che hanno provveduto a medicare i feriti che non hanno voluto essere trasportati in pronto soccorso, oltre alle forze dell'ordine che hanno provveduto a segnalare la perdita di olio e ad avvisare la manutenzione stradale per mettere in sicurezza la zona.

