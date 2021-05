Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un albero, ragazzino gravissimo

Incidente nella serata di domenica a Riccione con un ragazzo, del quale non sono state fornite le generalità, in gravi condizioni al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro si è verificato intorno alle 22.30 lungo viale Trento e Trieste, all'altezza del residence Hamilton, con il giovane che viaggiava in sella a uno scooter e che trasportava una ragazza che ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. Il due ruote ha urtato il cordolo del marciapiedi per poi andare a schiantarsi contro un albero che costeggia la carreggiata. Lo scooterista è rimasto a terra privo di sensi e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Ai primi soccorritori le condizioni del ferito sono subito apparse estremamente gravi tanto da richiedere l'intervento dell'elimedica da Bologna abilitata al volo notturno. Intubato e stabilizzato, il giovane è stato quindi trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate mentre la ragazza, con lesioni meno gravi, è stata portata in pronto soccorso. Sul posto, per gli accertamenti di rito e per ricostruire la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale.