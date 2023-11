L'Adriatica si macchia di sangue, tragico scontro frontale: perde la vita un ottantenne

E' di un morto il bilancio di uno scontro frontale avvenuto sabatp mattina lungo la Statale 16 Adriatica. La sciagura si è consumata poco dopo le 7 all'altezza di Viserba. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Stradale, sono venute a collisione una "Fiat Punto", condotta da un 26enne, e un "Volkswagen Polo" a bordo della quale viaggiava un ottantenne. La peggio l'ha riportata quest'ultimo, deceduto al Bufalini di Cesena dove è stato trasportato in ambulanza con il codice di massima gravità. Ferito, ma non gravemente, il giovane. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco.