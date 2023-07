Schianto mortale nel cuore della notte: muore nell'impatto contro un albero

Un incidente stradale, con esito purtroppo fatale, si è verificato nella notte tra venerdì e sabato nell'entroterra riminese. A perdere la vita è stato un uomo di 55 anni di Novafeltria. L'incidente è avvenuto nella stessa località, in via XXIV Maggio. L'uomo, barbiere del posto, si trovava a bordo di uno scooter Yamaha quando, secondo quanto ricostruito, dopo una sbandata ha centrato un grosso albero.

L'impatto non ha lasciato scampo al 55enne. Il corpo esanime dell'artigiano è stato visto da un automobilista di passaggio, che ha allertato i soccorsi del 118, purtroppo risultati vani. Sul posto i carabinieri per la ricostruzione della dinamica, che appare come un'uscita di strada autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Difficile anche stabilire l'ora esatta dell'accaduto, data la tarda ora dell'incidente, che potrebbe essersi verificato anche diverso temo prima delle due e mezza, quando appunto il passante ha dato l'allarme. Il 55enne lascia la moglie e un figlio.