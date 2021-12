Pauroso schianto all'incrocio manda le auto nel campo: tre giovani finiscono al Bufalini

Pauroso schianto sabato mattina in via Santa Cristina. L'impatto è avvenuto all'intersezione con via Carpi, intorno alle 10 di mattina. A farne le spese sono stati tre giovani, tutte portate all'ospedale Bufalini di Cesena con ferite anche gravi, anche se nessuna di loro in pericolo di vita secondo le prime informazioni. Secondo quanto appurato dai primi rilievi, una Volkswagen Up guidata da ragazza proveniva da via Carpi in direzione via Mirandola. Nell'attraversamento di via Santa Cristina, strada con precedenza, ha impattato contro una Mercedes che procedeva su via Santa Cristina in direzione mare. La vettura aveva due ragazze a bordo. Tutte le giovani ferite hanno circa vent'anni. L'impatto è stato violentissimo e ha scaraventato entrambi i veicoli nel campo agricolo adiacente all'incrocio. Sul posto il personale del 118 e la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi di legge.