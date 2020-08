Schianto auto-moto nella notte all'incrocio: grave il motociclista

Grave incidente nella notte tra sabato e domenica a Rimini. Vittima è stato un motociclista, che è stato portato con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 di notte all'intersezione tra viale Pascoli e via Ugo Bassi. L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo e il centauro, che conduceva una Bmw 1200, è rimasto sbalzato in terra dopo l'impatto con la parte anteriore di un suv, una Volkswagen Tiguan, che - secondo le prime ricostruzioni - era in fase di svolta a sinistra verso il mare. Sul posto la polizia municipale per i rilievi della dinamica e la ricostruzione delle responsabilità .

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ulteriori informazioni in seguito