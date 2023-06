Tamponamento a catena manda in tilt il traffico sulla Statale Adriatica

Un tamponamento tra 3 veicoli, avvenuto nella tarda mattinata di domenica, ha mandato in tilt il traffico sulla Ss16 Adriatica causando diversi chilometri di code.Il sinistro si è verificato poco dopo le 12 all'altezza dell'intersezione con via della Lama, in direzione di Ravenna, quando per cause ancora in corso di accertamento le vetture sono venute a collisione. A causa del traffico sostenuto si è verificato un "tappo" in entrambi i sensi e, per permettere ai soccorritori del 118 di prendersi cura dei feriti, la circolazione è stata interrotta. La ferita più seria è risultata essere una donna straniera, al volante della seconda macchina, è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale 'Bufalini' di Cesena per un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita. Tra le persone rimaste coinvolte nell'incidente anche una bambina di 1 anno e la sua mamme per le quali, vista la situazione, per precauzione si è disposto per tutte e due il trasferimento all'Infermi di Rimini per le cure del caso. Sulla Statale, paralizzata in entrambi i sensi, si sono registrati rallentamenti e code che sono arrivate fino a via Grazia Verenin e alla rotatoria della Tolemaide. Per la viabilità, e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta la polizia Stradale. Solo dopo le 13 la situazione è lentamente tornata alla normalità.