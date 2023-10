Tragedia in moto: sbalzato a terra viene investito da un altro motociclista. Morto centauro riminese

Doveva essere una gita in moto, fuori porta. Invece il viaggio si è trasformato in tragedia. A perdere la vita in un incidente in moto è un riminese, di 49 anni. L’incidente si è verificato nella giornata di domenica (15 ottobre), nel pomeriggio, attorno alle 15,30, a Campotosto, in provincia dell’Aquila. Secondo le prime informazioni in arrivo dall’Abruzzo, il motociclista riminese dopo aver sbandato ed essere caduto a terra sarebbe stato investito da un altro centauro che proveniva dalla parte opposta della strada e non è riuscito a evitarlo. Una dinamica che dovrà essere confermata dai rilievi in corso. L’incidente ha provocato il ferimento di altri due centauri, non gravi. L’impatto si è registrato lungo la strada Regione 577, che conduce al lago di Campotosto, un luogo molto visitato dai bikers, specialmente nelle belle giornate di sole. Sul posto sono interventi gli operatori del 118, in elicottero, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 49enne riminese.