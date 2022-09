Indagine sulla grande distribuzione: soffrono i negozi al dettaglio, segno più per i supermercati

In base ai dati derivanti dalla rilevazione sulla Grande Distribuzione Organizzata al 31/12/2021 (GDO 2021), in provincia di Rimini sono presenti 109 esercizi, così suddivisi, in ordine decrescente: 62 supermercati, 25 minimercati, 11 grandi magazzini, 9 grandi superfici specializzate e 2 ipermercati. Rispetto alla precedente rilevazione (GDO 2020) si riscontra una diminuzione complessiva di 2 unità, causata dal calo dei minimercati (-2) e dei grandi magazzini (-1); aumentano, invece, i supermercati (+1), mentre rimangono stabili sia gli ipermercati sia le grandi superfici specializzate.

Riguardo alle superfici, il 42,0% della superficie di vendita totale (127.643 mq.) si concentra nei supermercati, il 31,5% nelle grandi superfici specializzate, l’11,5% negli ipermercati, il 9,6% nei grandi magazzini e il 5,4% nei minimercati. Con riferimento agli addetti, il 59,4% degli addetti della GDO (2.889 unità) è occupato nei supermercati, il 14,2% nelle grandi superfici specializzate, il 13,9% negli ipermercati, il 10,1% nei minimercati e il 2,4% nei grandi magazzini; nello specifico, trattasi, in prevalenza, di addetti femminili (62,5% del totale, contro il 37,5% maschili).