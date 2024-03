La 3°E della media "Agostino di Duccio" protagonista al Premio Nazionale Inclusione 3.0

C'è un riconoscimento anche per la 3°E della media "Agostino di Duccio" dell’istituto Comprensivo Miramare di Rimini nella sesta edizione del Premio Nazionale Inclusione 3.0, ideato dall’Università di Macerata per valorizzare le realtà nazionali e internazionali che quotidianamente operano per attivare percorsi e progetti volti all’integrazione delle persone con disabilità. Il progetto "Seduti per un giorno" ha ottenuto il premio nella sezione "Inclusione Scolastica": si tratta di un video divulgativo, che ha ottenuto attenzione prima a livello regionale e poi nazionale grazie alla trasmissione Caterpillar di Radio Due ed infine ha ricevuto i complimenti del Presidente della Repubblica. La consegna del premio è avvenuta sabato al Teatro Lauro Rossi in Piazza della Libertà a Macerata. Al progetto hanno partecipato Riviera Basket Rimini e lo sponsor Sanitaria Senza Limiti – Uprise, che ha fornito le carrozzine per realizzare il progetto.