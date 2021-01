La biblioteca "Battarra" riapre il servizio di prestito e apre un bando per il servizio civile

La Biblioteca comunale G.A. Battarra di Coriano riapre con il servizio di prestito con orario di apertura lunedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 14 alle 19 e sabato dalle 8.30 alle 12.30. In questi giorni è stato inoltre pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. Il termine per la presentazione della candidatura è l’8 febbraio 2021 alle 14. Anche il Comune di Coriano si fa promotore di questa importante esperienza di crescita individuale che professionale destinando un posto alla Biblioteca Battarra con il progetto denominato “Biblioteche fra passato presente e futuro”.

Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Diventare volontario di Servizio civile aggiunge alla volontà di dare qualcosa di sé agli altri e al proprio Paese la possibilità di acquisire conoscenze e competenze pratiche ma più in generale rappresenta un’occasione di crescita personale e di formazione. Per questo il Servizio civile universale può rappresentare un’utile esperienza da spendere in ambito lavorativo. Per i volontari è stabilito un rimborso mensile di 439,50 euro. L’attività svolta non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il periodo di servizio è inoltre riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale riscattabile, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale per il Servizio civile e sono previste l’assistenza sanitaria gratuita e il riconoscimento di un punteggio nei concorsi pubblici.

Tutte le informazioni necessarie, modalità di partecipazione e criteri di selezioni sono pubblicate sul sito del Comune di Coriano nella sezione Servizio Civile Universale.