La Diocesi di Rimini organizza una veglia per il lavoro, resieduta dal Vescovo di Rimini mons. Francesco Lambiasi, nella serata di venerdì 30 aprile. L'occasione, come riporta una nota della Diocesi è che "Oggi il lavoro rischia di essere un problema: opportunità diminuite, lavori male retribuiti, grande precarietà e incertezza, poca preparazione. È importante, però, conoscere e mettere in rete anche quanto c’è di buono; è utile conoscere meglio le opportunità sul nostro territorio e le modalità migliori per un positivo approccio al lavoro, oltre che affrontare le situazioni più difficili". Per questo l’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale, in collaborazione con la parrocchia del Villaggio 1° Maggio di Rimini, in occasione del 1° Maggio, festa di San Giuseppe lavoratore, promuove l'appuntamento dalle 20,30 alle 21,30, presso la chiesa della Parrocchia “Mater Ecclesiae”.

Saranno proposte testimonianze delle situazioni più esposte in questo tempo di pandemia, di persone di vari ambiti dal punto di vista umano e cristiano. Dopo la lettura del brano evangelico, il Vescovo terrà anche una breve omelia sul tema della Veglia. “Non ascolteremo qualche esperto, - spiega il ‘tono’ della veglia don Pierpaolo Conti, direttore dell’Ufficio per la Pastorale sociale - ma positive testimonianze, racconti di esperienze e di buone pratiche già in atto sul territorio”. Per favorire chi sta lontano o chi non riesce a partecipare, la Veglia sarà trasmessa in diretta sul sito Facebook della Parrocchia.