La Guardia di Finanza festeggia il secolo di vita del suo decano Dario Giovagnoli

In occasione della festa per il 247esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza è stata consegnata al Ten. “ad honorem” Dario Giovagnoli l’onorificenza di “Socio Onorario” concessa dal Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. Il 7 ottobre 2020 il Tenente “ad honorem” Dario Giovagnoli ha compiuto 100 anni, il nonno dei finanzieri di Rimini ha trascorso nei ranghi della Guardia di Finanza 80 anni (40 anni in servizio e 40 anni in congedo quale socio dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) ed è stato festeggiato in quella occasione dai colleghi in servizio e in congedo presso la caserma del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini. La sua vita è un vero e proprio libro di storia: Dario Giovagnoli nasce il 7 ottobre del 1920 a San Clemente (RN) e si arruola nel Corpo dell’allora Regia Guardia di Finanza in data 09 febbraio 1940. Ha prestato giuramento di fedeltà a Vittorio Emanuele III° in data 31 marzo 1940 ed alla Repubblica Italiana, in data 19 febbraio 1947; egli è il più longevo militare in congedo appartenente al Corpo della Guardia di Finanza residente nella Provincia di Rimini.





Ha partecipato come finanziere, con disciplina ed onore, al Secondo Conflitto Mondiale. E’ stato poi schierato dalla Guardia di Finanza a fianco del nuovo esercito italiano ricostituito, già nel 1945 prestò servizio nella città di Milano appena liberata dai nazi-fascisti. E’ stato autorizzato a fregiarsi del distintivo della Guerra di Liberazione ed è stato decorato con Croce di Guerra e Croce d’Oro al merito di Servizio; è stato, altresì, insignito tra le altre della onorificenza di Cavaliere della Repubblica, con Decreto dell’allora Ministro della Difesa Onorevole, Giovanni Spadolini. Ha prestato servizio alle dirette dipendenze dell’allora Ministro del Bilancio (anno 1947), Prof. Luigi Einaudi, poi divenuto il secondo Presidente della Repubblica. Si è congedato il 7 ottobre 1980 con il grado di Tenente “ad honorem”, rimanendo tra le fila dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di cui ora è anche stato nominato “Socio Onorario”.