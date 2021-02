La lettura a portata di tutti: in biblioteca arrivano libri speciali per ipovedenti e dislessici

Nell’ambito del progetto ″Leggere facile, leggere tutti” la Biblioteca comunale Pio Campidelli si arricchisce di una trentina di volumi, alcuni dei quali corredati da audiolibri, stampati in caratteri grandi e gentilmente donati dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti “B.I.I. Onlus” di Treviso al Comune di Poggio Torriana.

Il progetto “Leggere facile, leggere tutti” nasce con l’intento di diffondere l’abitudine alla lettura tra le persone ipovedenti, anziani affetti da disturbi visivi, persone affette da dislessia e persone non vedenti. I libri stampati a caratteri grandi sono realizzati secondo criteri e parametri che rendono più agevole la leggibilità dei testi e non affaticano la vista. Si tratta di pubblicazioni speciali realizzate con caratteristiche di impaginazione specifiche: il tipo e le dimensioni del carattere, spazi maggiorati fra le singole parole e fra le singole lettere, elevato contrasto dell’inchiostro sulla pagina, interlinea e margini aumentati, il tutto studiato appositamente per rilassare la vista e rendere più agevole la lettura.



"Questa donazione aggiunge valore alla nostra biblioteca comunale implementando un servizio pubblico come il prestito librario a favore di chi, nonostante la disabilità, potrà beneficiare della lettura - afferma l’assessore ai Servizi Sociali e Scuola del Comune di Poggio Torriana Francesca Macchitella - In questo momento difficile, con la pandemia in corso, la lettura rappresenta una forma di aiuto contro la solitudine e può ridurre lo stress oltre che migliorare la memoria, il livello di attenzione e di concentrazione, quindi ringrazio sentitamente il Presidente della Biblioteca Italiana Ipovedenti Onlus per aver collaborato con noi in modo così proficuo, raggiungendo un rilevante obiettivo a favore della nostra comunità”.



Una parte dei volumi, già catalogata e disponibile per il prestito, è consultabile all’indirizzo internet del catalogo unico delle Biblioteche della Romagna: https://bit.ly/2ZO3Q4F, vi si trovano titoli di narrativa contemporanea e classici della letteratura sia per adulti che per ragazzi.