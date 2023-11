"La Regione al lavoro", una serata di dialogo tra Stefano Bonaccini e Emma Petitti

Un dialogo sulla nostra terra e sull'Italia. Una serata per affrontare i più attuali temi politici ed amministrativi. Dalle politiche regione, al lavoro, alla sanità, agli investimenti sul territorio, alle grandi sfide della politica nazionale.

E’ questo il tema dell’incontro “La Regione al lavoro Dalla Valconca all’Italia: le sfide per il futuro” in programma il prossimo mercoledì 8 novembre alle ore 18:30 presso il Teatro “G. Villa” di Sant’ Andrea in Casale in via Tavoleto 69 nel Comune di San Clemente.

Ospiti dell’iniziativa saranno il Presidente della Regione Emilia-Romagna e Presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini e la Presidente dell’ Assemblea della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti.

Un dialogo, che verrà introdotto dai saluti della Sindaca di San Clemente, Mirna Cecchini; del Segretario Provinciale del Partito Democratico, Filippo Sacchetti e dal Segretario del Pd Valconca, Christian D’Andrea. L’iniziativa sarà moderata da Giovanna Bartolucci, giornalista di San Marino RTV ed è organizzata dal Partito Democratico della Valconca. L’ingresso è libero.