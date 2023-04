I laboratori artigianali di San Patrignano protagonisti al Fuori Salone di Milano

“Spazio all’indipendenza”, è questo il nome dello showroom che questa settimana a Milano, in occasione del Salone del Mobile, ospita le ragazze e i ragazzi di San Patrignano. Protagonisti della settimana sono i ragazzi che ogni giorno animano i laboratori artigianali della comunità: pelletteria, tessitura e carta da parati.

San Patrignano è una comunità di recupero che dal 1978 salva vite che sembravano senza speranza. Da allora offre a chi le chiede aiuto, gli strumenti per ripartire, spingendo i ragazzi e le ragazze a ritrovare valori e dignità perduti e a scoprire nuove passioni. Fra queste, anche quella per l’artigianato artistico italiano. Nel tempo infatti San Patrignano ha saputo farsi custode dell’eredità del telaio a licci, della lavorazione del cuoio, dell’ebanisteria e dei parati dipinti a mano. Laboratori che oggi impegnano un centinaio fra ragazze e ragazzi.

L’artigianato "Made in San Patrignano" da un lato svolge una vitale attività sociale da incentivare, fatta di relazioni e confronto, e dall’altro porta il testimone di mestieri da tutelare e trasmettere, trasponendoli e reinventandoli nel contemporaneo. Cuoio, cashmere e seta e altri filati nobili sono alla base di alcune delle lavorazioni, ma anche materiali di recupero che, come gli ospiti della comunità, in laboratori come falegnameria e fabbri trovano nuova vita. E' così che in tutti questi luoghi in cui si fa artigianato, si respira l’aria delle antiche botteghe di mestiere e l’arte si fonde con la rinascita personale. Luoghi in cui il pensiero si muove e dall’abbozzo su carta si creano materiali, forme e colori fino alla definizione dell’oggetto. Sempre mantenendo fede all’eleganza naturale derivante da una raffinata manualità.

In questa settimana fino a sabato 22 aprile, dalle 11.00 alle 18.00, le ragazze e i ragazzi di San Patrignano saranno in Corso Venezia 2, in zona San Babila, dove daranno modo ai visitatori di conoscere non solo i prodotti che nascono nei loro laboratori, ma anche di toccare con mano quell’indipendenza da loro riconquistata. Uno spazio in cui è possibile riscoprire il sapere antico artigiano, dalla lavorazione al telaio, a quella della pelle, alla realizzazione della carta da parati fatta, unite alla voglia di riscatto degli ospiti della comunità, in un vero e proprio inno alla vita. Si potranno trovare le borse in pelle e in tessuto, le sciarpe e le coperte realizzate al telaio e prendere visione dell’intero campionario delle carte da parati. Uno spazio interessante per appassionati di design, arredo e per chiunque crede nella vita.