Lavori urgenti su una condotta fognaria ammalorata, disagi alla circolazione

Partirà lunedì un cantiere su via Madonna della Scala per consentire alcuni lavori finalizzati al ripristino di un tratto di condotta fognaria che si è ammalorata. I lavori in particolare, ritenuti di natura urgente dopo recenti verifiche di Hera, saranno eseguiti nel tratto di circa 60 metri, compreso tra Via Gattorno e Via Saletta. L’intervento verrà eseguito dalla ditta CBR di Rimini che occuperà la carreggiata lato mare della Via Madonna della Scala, istituendo un senso unico alternato e garantendo comunque sempre l’accesso alle abitazioni private. Il cantiere non comporterà in nessun caso la chiusura totale della strada. In questi giorni sono già in corso alcuni lavori preliminari per l'intervento vero o proprio che inizierà lunedì prossimo e durerà circa una settimana.