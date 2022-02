Lavoro e disabilità, la gioia di Samanta: "Grazie ai progetti del Distretto Riccione sono stata assunta"

C'è chi assembla telai in legno. O chi confeziona prodotti commerciali. Poi ci sono gli addetti alle pulizie. Tante mansioni, tante storie e la voglia di crescere e di rendersi utili. E ad oggi le persone diversamente abili introdotto nelle aziende per svolgere tirocini sono 77. Questo grazie alla collaborazione tra cooperative, Ausl, settore servizi alla Persone del Comune di Regione. Tra tante belle storie spicca quella di Samanta, una ragazza di 25 anni, che dopo aver svolto due mesi di tirocinio in un'impresa di servizi è statata assunta e ora ha un lavoro.

“Sono felice perché dal 1° febbraio mia figlia Samanta ha un contratto di assunzione per un anno - racconta la mamma Marina -. Dopo aver svolto tirocinio in una impresa di servizi l’azienda ha deciso di assumerla e Samanta ha detto subito si”. Samanta è una ragazza inserita in un’azienda del territorio locale grazie a un intervento messo in campo dal Distretto di Riccione, nell’ambito del Piano di zona, affidato nel 2021 alla Rti composta dalle cooperative sociali New Orizon, Ob Service e Demetra.

Samanta ora ha un futuro oltre che un'attività fissa. Spiega la mamma Marina: "Ha trovato un clima favorevole tanto che, dopo i primi giorni di tirocinio in cui doveva ambientarsi alla nuova esperienza, ha instaurato un bellissimo rapporto con una dipendente dell’impresa. Quando torna a casa mia figlia non è agitata ma tranquilla e serena e questa è una grande soddisfazione anche per noi della famiglia”. “I tirocini, della durata massima di 1 anno, non hanno il solo obiettivo di trovare lavoro a persone disabili o con fragilità - sottolineano dalla cooperativa Ob Service - ma anche e soprattutto quello di trovare l’occupazione giusta alla persona giusta. Visitiamo numerose aziende fuori e dentro la provincia e, rispetto al passato riscontriamo che i disabili vengono sempre più spesso considerati una risorsa, non un peso o un obbligo, dai sentimenti sinceri e autentici”.

Per chi non è ancora pronto a svolgere tirocinio individuale sono stati avviati tirocini di gruppo nelle aziende “Luvirie”, presente nella zona artigianale di Riccione dove i ragazzi svolgono attività di produzione, etichettatura, confezionamento di prodotti alimentari tipici della Romagna e “Grabo Ballons” di Coriano. “ Sarebbe folle non essere affiancati da persone con disabilità fisica o cognitiva - commenta Jonathan Grassi della azienda Grabo - con loro si riesce a instaurare con naturalezza un legame di affetto e amicizia. Sono oltre una decina i ragazzi che dal 2011 ad oggi hanno svolto operazioni di piegamento, imbustamento e confezionamento di palloncini in tirocinio, uno di questi, Francesco, ha raggiunto il grande traguardo dell’assunzione, attento e diligente lavora al Pc”.

“Queste testimonianze - dichiara l’assessore ai Servizi alla Persona e vice sindaco Laura Galli – sono la dimostrazione che sensibilità, curiosità, manualità e ingegno delle persone diversamente abili sono una ricchezza sul luogo di lavoro e, devo dire che in settori complessi e delicati come il sociale, incrociare tanti soggetti diversi, famiglie, tirocinanti, imprenditori, dipendenti e personale del sociale è un’operazione non facile che, se riuscita, può diventare il trampolino di lancio per una effettiva integrazione. E proprio le imprese del territorio, con laboratori e cicli di produzione vera e propria, saranno presenti all’ex mattatoio dove verrà realizzato un grande centro per disabili e non solo. Dopo un percorso articolato a step voluto per ascoltare e confrontarci con famiglie, associazioni del territorio e giovani normodotati, abbiamo il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Tra le priorità inserite c’è il lavoro, che dovrà essere calzato su misura per lavoratori e imprese.”