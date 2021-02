Le ragazze di San Martino con il progetto "Fantasie di perle" protagoniste al Tg1

Si tratta del progetto di self empowerment della Comunità "Suor Caterina Giovannini” per madri vittime di violenza. “Fantasia di perle” è stato ideato dall’istituto Maestre Pie dell’Addolorata in collaborazione con la Provincia di Rimini e la stilista Alberta Ferrettti, e come spiegato dalla consigliera provinciale Giulia Corazzi nel servizio Rai di Serena Biondini, prevede la realizzazione di un laboratorio per la rigenerazione di abiti usati, con il duplice scopo di fornire alle ragazze una serie di competenze utili per acquisire una nuova e creativa professionalità e di promuovere il riuso di abiti in buone condizioni, pratica questa che si coniuga con i principi della sostenibilità ambientale. L’idea è quella di realizzare una linea di prodotti delle ‘Ragazze di San Martino’, da vendere poi attraverso piattaforme di e-commerce. La seconda parte del laboratorio sarà proprio dedicata alla formazione sulla distribuzione attraverso le piattaforme digitali.