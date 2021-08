Lo scoppio di una gomma all'origine della carambola in autostrada, 5 persone ricoverate in ospedale

C'è lo scoppio di una gomma all'origine della carambola che, nella mattinata di martedì, ha visto 5 persone finire in ospedale una delle quali in gravi condizioni. L'incidente si è verificato intorno alle 10.45 nella corsia sud poco dopo il casello di Riccione e all'imboccatura della galleria di Scacciano. Secondo una prima ricostruzione della polizia Autostradale, una Fiat Punto Van con a bordo due sinti e guidata da un 27enne stava procedendo in direzione di Ancona quando uno dei pneumatici è scoppiato con la vettura che è andata a fermarsi in terza corsia all'inizio della galleria. Alle sue spalle è sopraggiunto un Pt Cruiser, guidato da un 43enne e sul quale viaggiavano altre due persone, con il guidatore che non si è accorto dell'ostacolo andando ad impattare violentemente contro l'utilitaria. Uno schiato tremendo col 27enne che è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari.

Nel frattempo è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto medicalizzata ed è stata fatta intervenire anche l'eliambulanza da Ravenna. Il traffico in direzione sud è stato bloccato per permettere i soccorsi e, complice anche il periodo, si è formata una lunga colonna di veicoli. Ad avere la peggio è stato il guidatore della Punto che, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza con l'elimedica al "Bufalini" di Cesena in serie condizioni. Gli altri 4 feriti, con lesioni di media entità, sono stati trasferiti nei pronto soccorso di Rimini e Riccione. L'autostrada è stata chusa per oltre mezz'ora e solo dopo mezzogiorno il traffico è tornato alla normalità.