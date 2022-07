Il Parco del Mare svetta nella sua maestosità. Morolli: "Siamo al 95%, pronti ad aprire l'ultimo tratto"

Ora il nuovo Parco del Mare si presenta in tutta la sua maestosità. “Mi piace definirla una nuova, grande, scenografia urbana”, è il commento dell’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli, che finalmente vede la conclusione di un progetto destinato a fornire ai turisti una nuova immagine di Rimini. Spazi verdi, aree fitness, campetti, gli spazi esterni delle attività economiche con un nuovo volto, è la cartolina di una città che cambia. Alla quale forse ci vorrà tempo per abituarsi. In attesa dei promessi parcheggi sotterranei, che risultano fondamentali a livello di logistica facilitata. Ma con l’illuminazione completata e in attesa degli ultimi ritocchi sono tanti i turisti in queste serate che si sono riversati per la classica passeggiata serale lungo le passerelle. E che apprezzano un contesto diverso rispetto al passato. “Il Parco del Mare è concluso al 95% - è il punto dell’assessore Mattia Morolli in esclusiva a RiminiToday -, e lungo la giornata di venerdì (29 luglio) apriremo l’ultimo tratto che ancora si presenta come cantiere da piazza Marvelli verso sud”. Giusto in tempo per la parata del Summer Pride in agenda nel pomeriggio di sabato (30 luglio).

In una sera di piena estate, lungo il nuovo lungomare, ci si può imbattere in gruppi di ragazzi che si sfidano a basket sotto i nuovi lampioni a due passi da piazzale Kennedy. Oppure ragazzi che provano le aree fitness in tenuta sportiva. Aree, innovative, tutte dotate di Qr Code che rimanda a un tutorial sullo smartphone per fare correttamente gli esercizi. A breve saranno messe in funzione anche le nuove fontane, che regaleranno giochi d’acqua in mezzo al verde. “L’illuminazione è completata – spiega l’assessore Mattia Morolli -, per quanto riguarda le fontane tre entreranno in funzione nella prima parte di agosto, mentre una quarta a settembre”. Il nuovo Parco del Mare proseguirà poi con i successivi lotti. “Siamo al lavoro, questo però accadrà a partire dal termine della stagione estiva 2023”, specifica l’assessore.

PLAYGROUD DA GUINNESS - Un nuovo campo da basket a due passi dal mare

L’impatto è favorevole anche per le attività economiche. Alberghi con ingressi più ampi, pub e bar con ampi spazi davanti ai tavolini dei dehor. “Quando siamo partiti con il cantiere, insieme al sindaco, insieme alla collega Frisoni, ci stavamo rendendo conto che era una grande svolta urbana – racconta l’assessore Morolli -. Stiamo ricevendo un grande riscontro sui social, tante foto che mettono in mostra una nuova Rimini. Questo sarà un volano, è stato un lungo lavoro ma ne è valsa la pena. Affrontato tra l’altro in un contesto non semplice, con il Covid, l’aumento dei prezzi e la difficoltà nel reperimento dei materiali”. Sono rimasti stupiti anche gli ospiti del villaggio di Sport e Salute: “Sono rimasti a bocca aperta – conclude l’assessore -, non solo sul tema estetico, ma anche per i contenuti sportivi che erano fondamentali nel riempire il contenitore urbano”.