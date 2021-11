Il Magnifico Rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, in visita per la prima volta a Rimini

L'occasione per la prima visita istituzionale a Rimini del Magnifico Rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, è stata l'insediamento del comitato istituzionale del progetto di Piano strategico di area vasta Romagna, Romagna Next. Prima della riunione, il Magnifico Rettore è stato ricevuto a Palazzo Garampi dal Sindaco Jamil Sadegholvaad, insieme alla Vice sindaca con delega all'Università, Chiara Bellini, con i quali si è parlato dei progetti futuri per sviluppare ulteriormente la presenza universitaria a Rimini.