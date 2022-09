La quiete dopo la tempesta, subito al lavoro per rendere agibile la spiaggia sommersa

La quiete dopo la tempesta. Ma ora resta la conta dei danni e un gran lavoro da fare per sistemare tutto. Il giorno dopo la furia del maltempo, con raffiche di vento che hanno superato i 100 chilometri orari, la spiaggia di Rimini si presenta ancora allagata e con molti interventi da fare. La zona più colpita è quella che va dal bagno 24 al bagno 29, dove a causa della conformazione della spiaggia, con delle pendenze sfavorevoli verso gli stabilimenti, spesso capita di finire a mollo. E’ anche la zona dove in inverno vengono innalzate le dune di sabbia, proprio per proteggere reception, bar e ristoranti. Stavolta la furia è arrivata nel cuore di settembre, agli sgoccioli dell’estate, quando ancora si sperava di noleggiare gli ultimi ombrelloni e sdraio.

Le previsioni lo avevano anticipato per tempo: è in arrivo una tempesta. E questo ha consentito di limitare molti danni, in molti infatti si erano portati avanti mettendo al sicuro sdrai e ombrelloni. La furia è arrivata e si è portata via tutto quel che ancora si è trovata di fronte. Come le torrette degli uomini del servizio di salvataggio: non ne è rimasta in piedi una e nell’ultima giornata di lavoro della stagione (domenica 18 settembre) i bagnini si sono ritrovati orfani di tutto a controllare il mare su di una sedia di fortuna.

Tra gli stabilimenti nessuno si è comunque abbattuto. E anzi, musica e disponibilità ad aprire gli ombrelloni per gli avventurieri. In diversi hanno ancora voluto sfruttare la giornata di sole settembrino, dopo la tempesta. Qualche turista straniero è anche tornano in acqua per gli ultimi tuffi. Agli stabilimenti non resta che attendere gli aiuti, con l’acqua da smaltire e fare la conta dei danni. Specialmente per le cabine allagate.