La mega rissa coinvolge una ventina di ragazzini già in 'clima Halloween': alle cantinette arriva la Polizia

Ragazzi già in 'clima Halloween' in centro a Rimini dove sabato sera intorno alle 23 è scoppiata una rissa nella zona delle 'Cantinette'. La zuffa, in base a quanto si apprende, ha coinvolto una ventina di ragazzi, molti minorenni, calci, pugni e schiaffi per motivi futili. Sul posto si sono precipitate le pattuglie della Polizia, ed è iniziato il fuggi-fuggi, anche se alcuni ragazzi sono stati identificati.

Al di là della bagarre si registra solo qualche ferito lieve. La Polizia sta ricostruendo l'accaduto anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Dalla Questura fanno sapere che i controlli saranno intensificati in vista di Halloween, considerata anche la notevole affluenza di turisti, e il clima mite che si presume porterà in riviera molte persone che sfrutteranno il Ponte di Ognissanti.