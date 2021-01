Messa in sicurezza della ciclabile di via Flaminia, scatta il limite dei 30 all'ora

Sono partiti i lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza del percorso ciclo-pedonale lungo via Flaminia. Un articolato progetto che mira al miglioramento del collegamento esistente tra il centro storico e la zona del Centro Studi. Il progetto si riferisce alla messa in sicurezza della ciclabile già esistente, soprattutto per potenziare la sicurezza alle intersezioni, completando il percorso anche tramite la realizzazione di alcune nuove “zone 30”, che - soprattutto nelle vicinanze del centro studi - consentiranno di aumentare la fruibilità del percorso ciclabile e migliorare la sicurezza stradale. Il progetto - che è la prosecuzione della pista ciclabile bidirezionale già realizzata lungo la via XX settembre - avrà un costo complessivo di 110 mila euro e si concluderà entro la metà del mese di marzo.