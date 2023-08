Misano, un intervento da 450mila euro per ripristinare la pista di atletica leggera

Sono entrati nel vivo in questi giorni i lavori per la sistemazione della pista di atletica leggera dello Stadio Santamonica a Misano Adriatico, al fine di ripristinarne le condizioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva in piena sicurezza. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 450.000 euro, di cui 300.000 finanziati dalla Regione attraverso i fondi del Piano Piano regionale per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva e la parte restante attraverso risorse comunali. Il progetto, che sarà realizzato in due stralci, prevede interventi puntuali di retopping delle zone più ammalorate dell'anello della pista e delle pedane e, successivamente, il rifacimento del manto di calpestio sull’intera superficie.

“Siamo contenti di poter finalmente iniziare i lavori – il commento del sindaco Fabrizio Piccioni -. Il rifacimento della pista consentirà, innanzitutto, ai nostri ragazzi di potersi allenare in sicurezza in uno stadio efficiente. L’obiettivo di questo intervento è anche quello di riottenere, una volta terminati i lavori, l’omologazione Fidal per lo svolgimento di qualsiasi attività di atletica leggera, cogliendo le opportunità che gli eventi sportivi rappresentano per il nostro territorio. Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale c’è anche una riqualificazione complessiva dello Stadio che, ricordiamo, è stato realizzato con i fondi dei Mondiali Italia ’90. Per questo abbiamo presentato, nell’ambito del Bando Sport e Periferie, un progetto per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione, nel segno del risparmio energetico, e per il rifacimento del manto erboso. Questo ci consentirebbe di avere uno Stadio completamente rinnovato”.