A Misano nuovo step per rifare il look al lungomare, parte il 2° lotto da 2,6 milioni di euro

È partito in questi giorni il secondo stralcio dei lavori del progetto complessivo di riqualificazione del lungomare sud di Misano Adriatico. Dopo l’inaugurazione, a inizio giugno, del primo tratto di circa 700 metri, compreso tra Via D’Azeglio e Via Passeggiata dei Fiori, si procede ora con il secondo step. Da Via Passeggiata dei Fiori il nuovo camminamento sarà completato fino a piazza Colombo, ridisegnando l’accesso a Portoverde.

Nell’ambito del secondo stralcio dei lavori sarà riqualificata anche l’area di sosta di Via dei Gigli, con la realizzazione di un “parcheggio – giardino”.

“Come avevamo annunciato al momento dell’inaugurazione del primo tratto – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni – i lavori sarebbero ripresi al termine della stagione estiva e siamo pronti a rispettare le previsioni. Ci sono tutte le condizioni per terminare l’intervento in primavera, così da presentarci con un lungomare completamento rinnovato prima dell’arrivo della prossima estate”.

L’importo del progetto, comprensivo dei vari step, ammonta a 2.650.000 euro, di cui 1.750.000 finanziati dalla Regione Emilia – Romagna.