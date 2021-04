Molestie e violenza sul lavoro, in arrivo l'accordo per tutelare i lavoratori

Adriana Ventura: "Un valore aggiunto per il nostro territorio anche alla luce dell'attuale contesto pandemico che sta evidenziando nei luoghi di lavoro il riacutizzarsi ricatti e aggressioni"

Martedì prossimo, alle 10.30, nella sala Marvelli della Provincia di Rimini, avrà luogo la sottoscrizione dell’accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un importante accordo territoriale, che coinvolge enti pubblici, agenzie, organizzazioni sindacali, categorie economiche e ordini professionali, e rappresenta, come dichiara la consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura, che lo ha promosso, "un valore aggiunto per il nostro territorio per celebrare significativamente la prossima festa del lavoro del primo maggio, anche alla luce dell'attuale contesto pandemico che sta evidenziando nei luoghi di lavoro il riacutizzarsi del rischio di violenza, molestie, aggressioni e ricatti, tutti fenomeni tipici di un periodo di crisi economica ed occupazionale."