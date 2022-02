Montanari (Albergatore Pro): "Caro bollette, aumento delle tariffe negli hotel sarebbe un errore"

"E' sbagliato in questo momento far passare il messaggio che al caro bollette deve corrispondere un aumento proporzionale e simmetrico delle tariffe negli hotel della Riviera: per il nostro comparto turistico si tratterebbe di un vero e proprio suicidio". Gian Marco Montanari, fondatore di Albergatore Pro (la società riminese specializzata in alta formazione per il settore alberghiero) interviene in merito al dibattito che si è innescato in questi giorni in provincia in merito alle conseguenze legate ai rincari delle utenze.

“La prima cosa da capire - spiega Montanari - è che la determinazione di una tariffa è un procedimento complesso che non può essere svolto in maniera puramente algebrica. In altre parole: sbagliano quegli imprenditori che, all'aumento delle bollette, fanno corrispondere automaticamente un ritocco verso l'alto dei loro prezzi. Il mercato ha delle regole ben precise e si disinteressa di questi ragionamenti. Semplicemente, allo schizzare verso l'alto dei prezzi, i turisti con maggiore propensione alla spesa premieranno gli hotel al vertice della piramide nel segmento di riferimento, gli altri si orienteranno verso altre destinazioni".

Nell’analisi generale va considerato che al momento destinazioni estere nei corridoi turistici offrono settimane in all inclusive a 1.500 euro in hotel a 5 stelle. "Il rialzo delle tariffe è una tendenza fisiologica delle attività alberghiere, ma è opportuno procedere in maniera responsabile e ponderata - prosegue Montanari -. Non basta tenere in considerazione l'andamento sul mercato di domanda/offerta, ma occorre anche un monitoraggio attento della singola attività e della sua storia economica e imprenditoriale. Far passare messaggi estremamente semplicistici, ad esempio dipingendo il caro bollette come un'opportunità per l'intero settore, è deleterio per la categoria alberghiera".