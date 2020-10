Il sindaco Tosi: "Oggi abbiamo perso quel padre che ha amato e curato lo spirito dei figli"

"Don Giorgio ci ha lasciato - ha dichiarato il sindaco Renata Tosi all'annuncio della scomparsa del sacerdote. - Un annuncio doloroso per Riccione che è stata per oltre cinquant'anni la sua amata comunità. In questo momento di grande dolore e di profonda tristezza, vorrei esprimere a tutti i concittadini, il profondo cordoglio dell'amministrazione, degli assessori, dei consiglieri e del Comune Riccione in tutta la sua interezza, per la perdita di un grande Don. Oggi abbiamo perso tutti quel padre che ha amato e curato lo spirito dei figli con profondità e dedizione indimenticabili. Don Giorgio noi non ti dimenticheremo mai, Riccione saprà onorati con affetto. Lo stesso affetto che ho visto nei tuoi occhi quanto parlavi con i ragazzi della parrocchia dei SS. Angeli Custodi. Vi ho visti uniti e sorridenti, durante la vostra trasferta in montagna quest'estate. Felici di essere insieme e di condividere. Tu, caro don Giorgio, sapevi essere ragazzo tra i ragazzi. Tu sapevi arrivare ai cuori dei più giovani così come ai nostri. Del tuo esempio e del tuo affetto, ti ringraziamo. Sarai sempre con noi. Sarai con la tua amata Riccione. Ciao Don".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SI E' SPENTO DON GIORGIO DELL'OSPEDALE