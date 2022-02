Notte Rosa e Frecce tricolori, Rimini si prepara all'estate e chiede già i rinforzi al Viminale

Gli eventi, come la Notte Rosa che tornerà a inizio luglio, l'1-2-3 oppure l'8-9-10, e le Frecce tricolori, in volo sopra la città il 18 giugno; l'aeroporto, "asset fondamentale che si sta muovendo molto bene per la ripartenza, mentre Forlì è al palo"; i parcheggi, con, tra gli altri interventi, la candidatura al finanziamento per i cinque interscambiatori in corrispondenza delle fermate del Metromare; la sicurezza, con la richiesta al Viminale di anticipo dei rinforzi estivi, Sono alcuni dei temi che toccano il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l'assessore a Mobilità e Urbanistica Roberta Frisoni, intervenendo questo pomeriggio al webinar "Destinazione Rimini 2022. Primi passi verso la nuova stagione" promosso da Agenzia Piano strategico Rimini venture, al quale partecipano diversi albergatori. "C'è tanta voglia di tornare alla normalità", sottolinea il primo cittadino, per questo si devono "programmare primavera ed estate quasi come se il Covid non ci fosse". Da questo punto di vista, chiosa, "Spagna e Francia hanno già eliminato restrizioni e l'Italia dovrebbe togliere una serie di burocrazie legate alla pandemia". Rimini, prosegue, "in campo aeroportuale ha molto da dire. Mentre Forlì è al palo, annuncia tratte molto interessanti e lo sbarco di un importante tour operatore internazionale". Certo, aggiunge il sindaco, anche il recupero sul turismo di prossimità non va disperso. La riqualificazione del waterfront verrà completata nei prossimi cinque anni: tra quest'anno e il prossimo verranno chiusi gli ultimi due sforatori a mare a nord ed entro tre-quattro anni si completerà il lungomare sud. E per i privati interessati a investire entro due anni ci sarà il nuovo Pug.

Sul fronte sicurezza, Sadegholvaad sta con la collega di Riccione Renata Tosi: "Lavorare insieme per forze adeguate e non rinforzi per tre settimane d'estate". Occorre anche, rimarca, una collaborazione con gli albergatori per mettere fuori gioco quelli sleali, a partire dalla reale corrispondenza fra stelle e offerta. Capitolo parcheggi: vanno realizzati nelle "immediate vicinanze del mare", come i due interrati in programma, ma il sindaco invita a "ragionare su un sistema di posteggi scambiatori". Verranno confermate le aree di sosta in piazza Marvelli e altre verranno messe a disposizione degli hotel; in zona Nord in arrivo 100 posti a Viserba. Sempre in fatto di mobilità, Frisoni annuncia che d'estate il Metromare avrà una frequenza ogni 10 minuti e verrà confermato il servizio di navetta dalle fermate del tpl e dai parcheggi scambiatori al mare, in arrivo ci sono anche nuove palestre e aree gioco per il lungomare. "Potremo ripartire con il botto con tanti eventi", tira le somme il sindaco: dal Sigep a marzo, che "avrà forse una flessione nei numeri ma è un segnale di ripartenza" a Pasqua con il Paganello e a seguire il Macfrut. Dal 5 all'8 maggio l'Adunata degli Alpini a inizio giugno Rimini Wellness poi Al Meni e le Frecce tricolori fino alla Notte Rosa i primi di luglio per finire ad agosto con il Meeting.

(Agenzia Dire)