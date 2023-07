Nuote rotonde, piste cicliabili e residenza sociale. Così cambierà il volto della zona di San Vito

Oltre 3,5 milioni di euro in opere pubbliche a servizio della frazione – tra rotonde, piste ciclabili e parchi accessibili e inclusivi – e un’area di circa 23 mila metri quadrati destinata all’edilizia residenziale sociale: è quanto prevede per sommi capi il Piano urbanistico attuativo di San Vito approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. Nel dettaglio, il progetto prevede l’urbanizzazione di un’area compresa tra le vie Vecchia Emilia, Don Luigi Sturzo, Francesco Brici, parte della quale sarà ceduta all’Amministrazione comunale come onere di urbanizzazione.

Sono infatti 23mila i metri quadrati destinati in prevalenza all’edilizia residenziale pubblica, occupati per circa 8mila da una vasca di laminazione che, come quella di Santa Giustina, sarà anche un’area verde a servizio dell’abitato. Oltre a una rotatoria interna alla lottizzazione e una a collegamento con la via Vecchia Emilia, le altre opere riguarderanno anche la realizzazione delle fognature pubbliche, 115 posti auto pubblici, una rete di piste ciclabili interne nonché il prolungamento della via Don Luigi Sturzo.

“Tra gli elementi più rilevanti in termini di dotazioni pubbliche ci sono due interventi molto attesi dai residenti di San Vito: all’interno del comparto – spiega l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti – un ampliamento di oltre 7mila metri quadrati dell’area verde di via Brici che sarà attrezzata con percorso vita, giochi accessibili e inclusivi. La pista ciclabile presente e realizzata nell’ambito della precedente urbanizzazione sarà invece rifatta nel 2024 da Snam”.

“Fuori dal comparto, inoltre, il prolungamento del percorso ciclo-pedonale di collegamento tra la frazione di San Vito e il capoluogo, rappresenta la risposta a una necessità reale dei residenti e un nuovo tassello nella rete della mobilità sostenibile di Santarcangelo – prosegue l’assessore Sacchetti – che in questi anni abbiamo ampliato e potenziato anche grazie ai numerosi accordi pubblico-privato del Poc1. La realizzazione del percorso ciclo-pedonale avrà un costo a carico del privato di oltre 650mila euro e prenderà avvio già dall’autunno 2023: in questo caso, i lavori partiranno relativamente presto rispetto al resto dell’urbanizzazione, grazie al fatto che l’Amministrazione comunale ha accelerato le pratiche rilasciando il permesso di costruire già alla fine dello scorso anno e procederà nelle prossime settimana alla firma della convenzione urbanistica dedicata proprio alla realizzazione del prolungamento in anticipo rispetto alle restanti opere previste”.

Nella nuova area, saranno anche disponibili 115 posti auto, che si aggiungeranno ai 160 ubicati nell’area di edilizia commerciale dove è prevista la realizzazione di un negozio di circa 1.500 metri quadrati e altri 9 locali destinati a servizi o attività di interesse pubblico per la frazione. Saranno 18, invece, i lotti residenziali costituiti sia da unità singole che plurifamiliari, per una superficie utile totale di 3mila metri quadrati.