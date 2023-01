Inaugura una nuova farmacia, i medicinali si potranno prenotare attraverso l'applicazione

Inaugura venerdì (alle 18) nel Centro Commerciale Le Befane di Rimini, in via Caduti di Nassiriya 20, la nuova farmacia Comunale del Gruppo Farma Acquisition Holding: una farmacia accogliente e moderna, pensata per soddisfare i bisogni di clienti e visitatori del centro commerciale. La nuova apertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione del sindaco Sadegholvaad e della sua amministrazione che hanno avuto un ruolo determinante nel sostenere il progetto.

Situata presso uno degli ingressi principali del centro, la farmacia, offre un ampio assortimento di farmaci e di prodotti dedicati alla salute e al benessere. All’interno della farmacia, vi è poi uno spazio dedicato ai brand esclusivi del gruppo per la cura della persona incluso.

Inoltre, attraverso la nuova app del gruppo, lanciata di recente, sarà possibile prenotare farmaci, anche con ricetta, e tutti i prodotti del catalogo e poi ritirarli in farmacia. Confermando massima attenzione ai propri clienti e garantendo così un attento presidio sul territorio, la nuova farmacia Alliance Farmacie Comunali si aggiunge alle altre nove già presenti su Rimini, consentendo così di fornire assistenza 365 giorni all’anno alla comunità locale.