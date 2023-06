Un nuovo centro sportivo a Rivabella: definita l'area dove progettare la nuova pista di atletica

Si aggira intorno a 750 mila euro l’investimento che sarà inserito nella prossima variazione di bilancio destinata alla riqualificazione dell’impiantistica sportiva diffusa sul territorio. “Interventi – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli - che vanno da nord a sud della città e che si focalizzano in particolare sulle strutture di quartiere, quegli spazi per lo sport che svolgono al contempo anche importanti presidi di socialità e aggregazione per la comunità”.

Tra le principali opere finanziate con la variazione di bilancio che sarà votata nelle prossime settimane dal consiglio, la riqualificazione della Palestra Carim, dove è necessaria la ristrutturazione della copertura al fine di ripristinare la capacità isolante e impedire così che possano verificarsi infiltrazioni di acqua piovana.

Importante anche l’intervento di ristrutturazione che interessa il centro sportivo via della Fiera, dove saranno demoliti e ricostruiti gli spogliatoi a servizio dei campi da calcio. Lo spogliatoio sarà realizzato seguendo le caratteristiche previste dalla normativa CONI, avrà una superficie di circa 100 mq e dotato di moderne tecnologie impiantistiche. In programma anche la riqualificazione del campo da calcio in erba sintetica di Miramare: la sostituzione del manto (con un nuovo sintetico in polietilene con sottotappeto drenante) oltre a garantire maggiori prestazioni ed una maggiore fruibilità del campo, permetterà all’impianto di ottenere l’omologazione per la Lega Nazionale Dilettanti. Spostandosi a nord della città, in programma anche la sistemazione del campo da calcetto a servizio degli sportivi di San Vito.

Entrano nella programmazione dei lavori pubblici anche due interventi di minore entità ma comunque importanti, come la sistemazione del circolo tennis di Torre Pedrera e della bocciofila del Parco Spina Verde.

“Nella variazione di bilancio non troveranno spazio solo gli interventi da completare nei prossimi mesi, ma avanziamo anche con la progettazione delle nuove opere - aggiunge l’assessore Morolli –. Finanzieremo con 60 mila euro anche l’avvio delle indagini preliminari necessarie al progetto di fattibilità tecnico economica per il nuovo polo sportivo, che all'interno comprenderà anche una nuova pista di atletica nella zona nord, a Rivabella. Abbiamo individuato l’area e sono in corso gli approfondimenti urbanistici, ma nel frattempo poniamo le basi per la progettazione. In questi giorni inoltre, dopo l’interlocuzione col Ministero, è stato ripubblicato il bando per la progettazione e la realizzazione della Cittadella dello Sport all’ex Area Ghigi, intervento cofinanziato dai fondi Pnrr. Abbiamo trasmesso a Roma il nuovo crono programma, confidiamo che possano esserci novità positive”.